2019-09-20T13:09:00+03:00
Спорт

Игрок «Авангарда» Бондарев практически одним взглядом сбил соперника с ног

Видео с «мастером бесконтактного боя» сделало его звездой интернета [видео]
Анна МИКУЛА
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В соцсетях активно распространяется 7-секундный ролик, ставший практически вирусным. На нем – эпизод недавнего матча между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». У хоккеиста омской команды Алексея Бондарева возник конфликт по поводу одного из игровых моментов с соперником из Уфы Линусом Умарком.

Спорщиков даже пришлось разнимать судье. Забавно, что Бондарев только попытался замахнуться на противника, даже не прикоснувшись к нему, а тот рухнул на лед как подкошенный. Вероятно, швед просто поскользнулся и не смог удержать равновесие. Но выглядит это все равно очень забавно.

«Ястреба» уже прозвали в Сети «мастером бесконтактного боя».

– Алексей Бондарев сбивает с ног одним взглядом! – шутят комментаторы на YouTube.

Кстати, матч, проходивший 19 сентября в Уфе, «Авангард» выиграл со счетом 2:5.

Алексей Бондарев vs Линус Умарк. 19 сентября 2019.Алексей Бондарев сбивает с ног одним взглядом)))

ИСТОЧНИК KP.RU

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