В Омске уже 5 дней ищут пропавшую в Порт-Артуре пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-20T12:25:58+03:00

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В Омске уже почти неделю ищут пропавшую 60-летнюю Надежду Кириллову. Пенсионерка ушла из дома еще 15 сентября, и до сих пор родственники ничего не знают о ее местонахождении. Сейчас поисками занимается полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». В группе отряда сообщается, что женщина ушла из дома по улице 16-я Марьяновская в Порт-Артуре.

Пенсионерка была одета в лосины черного цвета, розовые шлепанцы и футболку черного цвета с цветами. Всем, кто накануне видел пенсионерку или что-то знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 (102) или на горячую линию волонтеров: 8 999 470 10 08.

ИСТОЧНИК KP.RU