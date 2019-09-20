В Омске уже 5 дней ищут пропавшую в Порт-Артуре пенсионерку
В Омске уже почти неделю ищут пропавшую 60-летнюю Надежду Кириллову. Пенсионерка ушла из дома еще 15 сентября, и до сих пор родственники ничего не знают о ее местонахождении. Сейчас поисками занимается полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск». В группе отряда сообщается, что женщина ушла из дома по улице 16-я Марьяновская в Порт-Артуре.
Пенсионерка была одета в лосины черного цвета, розовые шлепанцы и футболку черного цвета с цветами. Всем, кто накануне видел пенсионерку или что-то знает о ее местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 (102) или на горячую линию волонтеров: 8 999 470 10 08.
ИСТОЧНИК KP.RU