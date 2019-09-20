В Омске подростки закидали трамвай камнями и разбили стекла

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-20T11:46:32+03:00

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Очевидцы рассказали о хулиганах, которые забросали камнями трамвай на пересечении улиц Лермонтова и 17-я Линия. Один из камней метко попал прямо в стекло, разбив его. Только чудом в этот момент никого из пассажиров не оказалось у окна.

- Такое баловство может привести к травмированию водителя или пассажиров, если камень залетит в салонное стекло. Объясните своим детям это!!! А водители со своей стороны, теперь уже точно, будут обращаться к директорам близлежащих школ, для проведения бесед со всеми детьми, - написали очевидцы.

Хотя найти подростков, которые разбили стекло, теперь невозможно, водитель поврежденного трамвая призвал омичей лучше следить за своими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU