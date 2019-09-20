В Омских теплицах поймали 28 нелегальных мигрантов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-09-20T10:46:54+03:00

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В Омске силовики провели спецоперацию «Овощевод» - в ходе нее проверили больше 900 объектов, среди которых были и сельскохозяйственные предприятия. Проверку полиция организовала с целью найти на этих предприятиях нелегальных мигрантов. Как рассказали в полиции, они нашли 28 иностранцев, работающих без разрешения и документов.

Так, например, в тепличном комплексе Любинского района оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали троих иностранцев без документов. На видео видно, что большинство сотрудников таких теплиц работают там практически все лето и совсем не говорят на русском.

Всем иностранцам за нарушения грозит выдворение за пределы России по решению суда. Вернуться легально для работы они уже не смогут.

Операция Овощевод , Любинский район.

ИСТОЧНИК KP.RU