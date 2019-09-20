2019-09-20T05:27:18+03:00
Общество

В Омске на сутки перекроют улицу 22 Апреля

Там отремонтируют трубы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей предупреждают о частичном перекрытии улицы 22 Апреля. Две полосы будут перекрыты с 09:00 20 сентября 2019 до 09:00 21 сентября 2019 года. Там будут ремонтировать подземные коммуникации.

- Изменение схем движения связано с проведением ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях по улице 22 Апреля — в районе дома №28 будет закрыто движение всех видов транспорта по двум полосам улицы 22 Апреля в направлении от улицы Нефтезаводской до улицы Химиков, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в дептрансе обратили внимание омичей на то, что движение автобусов маршрутов № 59, 69, 323, 335, 421, 434, 445 будет организовано в обоих направлениях по одной полосе (четная сторона) улицы 22 Апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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