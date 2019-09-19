Из-за ремонта жд путей в Омске 2 улицы перекроют почти на неделю

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-19T14:17:07+03:00

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В Омске в ближайшие дни будут производить капитальный ремонт железнодорожных путей. Из-за этого сразу на двух городских магистралях перекроют участки.

В городской администрации сообщили, что из-за работ будет закрыт участок улицы М.Леонова от пересечения с улицей 1-я Трамвайная до пересечения с улицей 8-я Комсомольская. Участок будет закрыт с 20 по 25 сентября с 22.00 до 24.00, а также с 21 по 26 сентября с 24.00 до 5.00.

Также работы будут проводиться на участке улицы 1-й Путевой от пересечения с улицей 2-й Путевой в сторону улицы 14-й Чередовой. Улицу перекроют уже сегодня, 19 сентября с 23.00 до 24.00, а также с 20 по 25 сентября с 22.00 до 24.00 и с 20 по 26 сентября с 24.00 до 5.00.

Для водителей на указанных участках установят дорожные знаки и информационные щиты. Омичей просят планировать маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU