Омич угнал и разбил недавно купленную другом машину, въехав на ней в столб
Омич купил машину марки «Toyota Mark II» и решил отметить это событие со своим другом, несмотря на его уголовное прошлое. Мужчины много выпили, после чего оба заснули. Друг новоиспеченного автовладельца проснулся рано утром и взял ключи от машины, чтобы отвезтидо дома девушку. С собой он прихватил своего другого знакомого.
Однако, возвращаясь с Левобережья, омич не справился с управлением в районе метромоста и врезался в столб. Машина в аварии получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. По всей видимости, поэтому угонщик решил сбежать.
Как рассказали в полиции, пострадавшего пассажира иномарки с травмами увезли в больницу. Оперативники принялись искать виновника аварии, который в это время уже мирно спал у владельца машины.
Сейчас на виновника аварии завели уголовное дело за угон, также ему придется ответить и за устроенную им аварию. Вполне возможно, что владелец машины будет возмещать причиненный ущерб – стоимость машины составила 500 тысяч рублей, восстановлению она не подлежит.
ИСТОЧНИК KP.RU