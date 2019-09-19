СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-19T14:00:28+03:00

Омич угнал и разбил недавно купленную другом машину, въехав на ней в столб Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Омич купил машину марки «Toyota Mark II» и решил отметить это событие со своим другом, несмотря на его уголовное прошлое. Мужчины много выпили, после чего оба заснули. Друг новоиспеченного автовладельца проснулся рано утром и взял ключи от машины, чтобы отвезтидо дома девушку. С собой он прихватил своего другого знакомого.

Однако, возвращаясь с Левобережья, омич не справился с управлением в районе метромоста и врезался в столб. Машина в аварии получила серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. По всей видимости, поэтому угонщик решил сбежать.

Как рассказали в полиции, пострадавшего пассажира иномарки с травмами увезли в больницу. Оперативники принялись искать виновника аварии, который в это время уже мирно спал у владельца машины.

Сейчас на виновника аварии завели уголовное дело за угон, также ему придется ответить и за устроенную им аварию. Вполне возможно, что владелец машины будет возмещать причиненный ущерб – стоимость машины составила 500 тысяч рублей, восстановлению она не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU