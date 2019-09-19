Из Омска запустят прямой рейс в Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-19T13:23:33+03:00

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Из Омска уже в ноябре запустят прямой рейс до Ростова-на-Дону. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Азимут». Первый полет состоится 2 ноября, а билет без багажа омичам обойдется всего в 1,8 тысячи рублей.

Планируется, что самолет из Ростова будет вылетать по средам и субботам в 23.40,а прибывать в Омск в 6.20. Из Омска самолет будет отправляться по четвергам и воскресеньям в 7.15 и прилетать в Ростов в 8.00. На рейсах будут летать самолеты Superjet 100, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Стоимость билетов в 1,8 тысячи рублей будет только в первые две недели полетов, дальше стоимость составит 3400 за билет без багажа, тариф с багажом будет стоить немного дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU