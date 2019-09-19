2019-09-19T12:52:44+03:00
Общество

В Омске закончилось бабье лето – в регион идет похолодание

Также синоптики обещают дождь и сильный ветер
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске закончилось бабье лето – в регион идет похолоданиеВ Омске закончилось бабье лето – в регион идет похолоданиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омской области уже в ближайшие дни ожидается резкое изменение погоды. И если сегодня температура воздуха в Омске поднимется до +26 градусов тепла, то уже завтра, 20 сентября, в городе ожидается штормовой ветер порывами до 19-24 метров в секунду и похолодание до +12..+17 градусов днем и +6..+11 градусов ночью, сообщает Обь-Иртышское УГМС. В выходные в Омске ожидается такая же прохладная погода с дождями. Местами возможен град.

С началом следующей рабочей недели в Омске похолодает еще сильнее. По данным открытых интернет-источников, температура днем в понедельник, 23 сентября, опустится всего до +14 градусов. В последующие дни днем станет еще холоднее – до +7 градусов, а ночью всего +4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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