2019-09-19T09:43:00+03:00
Общество

В Омске в аварии с бензовозом пострадала 12-летняя девочка

Ее отправили в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске в аварии с бензовозом пострадала 12-летняя девочкаВ Омске в аварии с бензовозом пострадала 12-летняя девочкаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария случилась сегодня утром около 10 часов в Октябрьском округе. 34-летний водитель на машине «Бензовоз Урал» ехал по улице 3-я Молодежная. Там он потерял управление машиной и врезался в легковушку марки «Тойота». Машины получили серьезны повреждения, однако ни водитель бензовоза, ни 40-летний водитель легковушки не пострадали.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в аварии травмы получила 12-летняя пассажирка легковушки. Приехавшие на вызов медики доставили ее в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии. Виновник аварии пока неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россети Сибирь: совершенствуем навыки работы с клиентами
Почему болит спина?
Ревнивый омич избил партнера по танцам своей возлюбленной
В Омской области трое подростков изнасиловали восьмиклассницу
Омичка на «Инфинити» помеля две машины на парковке
Жители Тюкалинска из-за аварии остались без света
В Омске таксист перекрыл проезд автобусу, а потом начал угрожать пистолетом его водителю
Мэрия: штукатурка на отремонтированном фасаде в Омске не обрушалась
От позвоночника зависит здоровье человека в целом
10 машин тушат пожар в частном секторе на окраине Омска
В Омске будут судить водителя бетономешалки, влетевшего в маршрутку
Омичей предупреждают о штормовом ветре
Соцсети: в Омске на фасадах уже начал обваливаться уложенный слой штукатурки
В Калачинске горит свалка: люди жалуются на невыносимую вонь
Омичи переживают: только что открытые теплые остановки уже начинают превращаться в ночлежки
В Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмой
«КП» публикует фото из дома в Омской области, где нашли тело 7-летнего ребенка
В Омске уже сутки ищут пропавшего 13-летнего подростка
Стало известно, когда в омских школах и садиках дадут отопление
В Омской области депутата лишили должности за скрытность
Омская область принимает участие в I-ой Всероссийской конференции реформы ТКО
«Ростелеком» в Омске показал работу «Умного дома» на семейном форуме
В Омске продлили перекрытие улицы Арктическая
Многодетная омичка Вера Бегун, осужденная на 22 года за разбой, обжалует приговор
Омича, напавшего с палкой на прохожего, будут судить