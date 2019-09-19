СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-19T09:43:00+03:00

В Омске в аварии с бензовозом пострадала 12-летняя девочка Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Авария случилась сегодня утром около 10 часов в Октябрьском округе. 34-летний водитель на машине «Бензовоз Урал» ехал по улице 3-я Молодежная. Там он потерял управление машиной и врезался в легковушку марки «Тойота». Машины получили серьезны повреждения, однако ни водитель бензовоза, ни 40-летний водитель легковушки не пострадали.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в аварии травмы получила 12-летняя пассажирка легковушки. Приехавшие на вызов медики доставили ее в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии. Виновник аварии пока неизвестен.

ИСТОЧНИК KP.RU