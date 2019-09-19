Ревнивый омич избил партнера по танцам своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 09:18 2019-09-19T09:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло на финальной репетиции одного из городских ансамблей. Танцорша привела на репетицию своего молодого человека, с которым она недавно начала встречаться. На репетиции омичка, как обычно, встала в пару со своим партнером по танцам и стала репетировать. Однако ревнивому парню омички язык танца оказался непонятен – он посчитал, что действия партнера девушки слишком уж откровенные.

Как рассказали в полиции, между 20-летними мужчинами на этой почве произошел серьезный конфликт. Парень девушки так ударил ее партнера по танцам, что сломал ему челюсть. Пострадавшему молодому человеку сразу вызвали скорую, а приехавшие медики увезли его в больницу. Оттуда о конфликте и стало известно стражам порядка. Сейчас в полиции проводят проверку, вероятно ревнивому омичу грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU