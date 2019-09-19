Омичка на «Инфинити» помеля две машины на парковке
Девушка совершила неудачный маневр [фото]
Омичка замяла сразу две машины.Фото: ВКонтакте
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Неудачно началось утро сразу для двух автомобилистов, оставивших свои машины во дворах дома по улице Малиновского. Девушка на "Инфинити" не рассчитала маневр и въехала в чужие автомобили. Иномаркам предстоит ремонт.
Свидетелями небольшой аварии стали местные жители. Фото последствий появилось в социальных сетях. Уезжать с места ДТП девушка не стала. Теперь ей предстоит объясняться с водителями поврежденных авто, что же именно случилось.
ИСТОЧНИК KP.RU