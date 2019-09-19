2019-09-19T08:01:45+03:00
Происшествия

Омичка на «Инфинити» помеля две машины на парковке

Девушка совершила неудачный маневр [фото]
Станислав МУХИН
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Омичка замяла сразу две машины.Омичка замяла сразу две машины.Фото: ВКонтакте
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Неудачно началось утро сразу для двух автомобилистов, оставивших свои машины во дворах дома по улице Малиновского. Девушка на "Инфинити" не рассчитала маневр и въехала в чужие автомобили. Иномаркам предстоит ремонт.

Свидетелями небольшой аварии стали местные жители. Фото последствий появилось в социальных сетях. Уезжать с места ДТП девушка не стала. Теперь ей предстоит объясняться с водителями поврежденных авто, что же именно случилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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