В Омске таксист перекрыл проезд автобусу, а потом начал угрожать пистолетом его водителю
Не смогли поделить дорогу на Привокзальной площади в Омске два водителя общественного транспорта – шофер автобуса № 24 и таксист.
–На остановке «Ж/д-вокзал» водитель белой «Лады» остановился, чтобы посадить пассажира и заблокировал путь автобусу, – рассказывает очевидец, выложивший фото инцидента в соцсети. – Пассажир усаживался долго (сумки, багажник), и водитель автобуса посигналил. Водитель «Лады» вступил с ним в перепалку, в процессе которой угрожал водителю автобуса направленным на него пистолетом.
Большинство комментаторов решили, что в данной ситуации были неправы оба мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU