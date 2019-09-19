В Омске таксист перекрыл проезд автобусу, а потом начал угрожать пистолетом его водителю

СЕГОДНЯ 05:06 2019-09-19T05:08:49+03:00

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Не смогли поделить дорогу на Привокзальной площади в Омске два водителя общественного транспорта – шофер автобуса № 24 и таксист.

–На остановке «Ж/д-вокзал» водитель белой «Лады» остановился, чтобы посадить пассажира и заблокировал путь автобусу, – рассказывает очевидец, выложивший фото инцидента в соцсети. – Пассажир усаживался долго (сумки, багажник), и водитель автобуса посигналил. Водитель «Лады» вступил с ним в перепалку, в процессе которой угрожал водителю автобуса направленным на него пистолетом.

Большинство комментаторов решили, что в данной ситуации были неправы оба мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU