2019-09-18T12:34:14+03:00
Общество

Омичи переживают: только что открытые теплые остановки уже начинают превращаться в ночлежки

Накануне там застали мирно спавшего человека
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Юрий Кулябин (vk.com/omsk_live)Фото: Юрий Кулябин (vk.com/omsk_live)
Изменить размер текста:

Не успели в Омске открыть первые две теплые остановки, как они оказались уже весьма востребованными – правда, не совсем так, как это планировалось.

Как и подозревали некоторые скептически настроенные горожане, в таких павильонах с большим комфортом могут обосноваться люди, которым просто некуда податься. Вскоре они и вовсе могут превратить остановки в ночлежки.

Чтобы этого не произошло, павильоны решили закрывать с 23.00 до 5.00. Но, судя по фото, попавшим в омские паблики в соцсетях, по крайней мере одного ценителя прекрасного это не остановило. Вероятно, он пробрался на остановку сразу после открытия и, как ни в чем не бывало, улегся спать на новенькой лавочке.

Большинство комментаторов негодуют, увидев такую картину. Впрочем, нашлись и те, кто предложили омичам быть чуть более терпимыми и человеколюбивыми. Он вспомнили про то, что люди часто спасают бездомных животных, но мало кто задумывается о помощи бездомным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
10 машин тушат пожар в частном секторе на окраине Омска
В Омске будут судить водителя бетономешалки, влетевшего в маршрутку
Омичей предупреждают о штормовом ветре
Соцсети: в Омске на фасадах уже начал обваливаться уложенный слой штукатурки
В Калачинске горит свалка: люди жалуются на невыносимую вонь
В Омске месяц искали грабителя, обворовывающего киоски с шаурмой
«КП» публикует фото из дома в Омской области, где нашли тело 7-летнего ребенка
В Омске уже сутки ищут пропавшего 13-летнего подростка
Стало известно, когда в омских школах и садиках дадут отопление
В Омской области депутата лишили должности за скрытность
Омская область принимает участие в I-ой Всероссийской конференции реформы ТКО
«Ростелеком» в Омске показал работу «Умного дома» на семейном форуме
В Омске продлили перекрытие улицы Арктическая
Многодетная омичка Вера Бегун, осужденная на 22 года за разбой, обжалует приговор
Омича, напавшего с палкой на прохожего, будут судить