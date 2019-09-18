Омичи переживают: только что открытые теплые остановки уже начинают превращаться в ночлежки

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-18T12:34:14+03:00

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Не успели в Омске открыть первые две теплые остановки, как они оказались уже весьма востребованными – правда, не совсем так, как это планировалось.

Как и подозревали некоторые скептически настроенные горожане, в таких павильонах с большим комфортом могут обосноваться люди, которым просто некуда податься. Вскоре они и вовсе могут превратить остановки в ночлежки.

Чтобы этого не произошло, павильоны решили закрывать с 23.00 до 5.00. Но, судя по фото, попавшим в омские паблики в соцсетях, по крайней мере одного ценителя прекрасного это не остановило. Вероятно, он пробрался на остановку сразу после открытия и, как ни в чем не бывало, улегся спать на новенькой лавочке.

Большинство комментаторов негодуют, увидев такую картину. Впрочем, нашлись и те, кто предложили омичам быть чуть более терпимыми и человеколюбивыми. Он вспомнили про то, что люди часто спасают бездомных животных, но мало кто задумывается о помощи бездомным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU