Омичи переживают: только что открытые теплые остановки уже начинают превращаться в ночлежки
Не успели в Омске открыть первые две теплые остановки, как они оказались уже весьма востребованными – правда, не совсем так, как это планировалось.
Как и подозревали некоторые скептически настроенные горожане, в таких павильонах с большим комфортом могут обосноваться люди, которым просто некуда податься. Вскоре они и вовсе могут превратить остановки в ночлежки.
Чтобы этого не произошло, павильоны решили закрывать с 23.00 до 5.00. Но, судя по фото, попавшим в омские паблики в соцсетях, по крайней мере одного ценителя прекрасного это не остановило. Вероятно, он пробрался на остановку сразу после открытия и, как ни в чем не бывало, улегся спать на новенькой лавочке.
Большинство комментаторов негодуют, увидев такую картину. Впрочем, нашлись и те, кто предложили омичам быть чуть более терпимыми и человеколюбивыми. Он вспомнили про то, что люди часто спасают бездомных животных, но мало кто задумывается о помощи бездомным людям.
ИСТОЧНИК KP.RU