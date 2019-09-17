В омской колонии дал спектакль православный театр

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-17T14:45:35+03:00

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Заключенные женской исправительной колонии смогли побывать на спектакле. В настоящий зрительный зал многие из них попадут еще нескоро, поэтому труппа приехала к ним. На сцене местного клуба выступили артисты православного молодежного театра при храме святой мученицы Татианы. Они представили постановку «Русский крест».

– Зрители увидели историю человека изначально жизнь которого была праздной и в ней не было места добрым, бескорыстным поступкам. Но в его жизни все изменилось, как только он обратился к Богу. Вера помогла ему не только спасти свою душу, но и сделать лучше людей, которые окружали его. Поэма учит добру и тому, что только истинные ценности, а не минутные удовольствия и деньги делают человека действительно целостной личностью, которая может повлиять на окружающих и стать для них примером, – рассказали в пресс-службе областного УФСИН. – Игра актеров была настолько пронзительной, что зрители не скрывали своих эмоций, равнодушных к происходящему на сцене не было.

ИСТОЧНИК KP.RU