2019-09-17T10:25:39+03:00
Происшествия

В Омске трамвай протаранил легковушку

Все произошло на улице Челюскинцев [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске трамвай протаранил легковушкуВ Омске трамвай протаранил легковушкуФото: vk.com
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Очевидцы рассказали в социальных сетях об аварии, которая произошла на улице Челюкинцев в Центральном округе Омска. Трамвай, который ехал по маршруту №7( поселок Амурский – улица Стрельникова), столкнулся с легковушкой. Основной удар пришелся в боковую часть машины. Почему произошла авария пока неизвестно, однако в комментариях очевидцы предполагают, что легковушка хотела проскочить, а трамвай не успел затормозить.

О пострадавших в ДТП не сообщается, однако вполне возможно, что пассажиры, находившиеся в трамвае, могли получить травмы от резкого торможения. Владельцу же легковушки предстоит серьезный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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