2019-09-17T09:31:49+03:00
Звезды

Омская драма откроет сезон сразу двумя премьерами

Зрителей ждут прогулки по черно-белой Москве и шаманские танцы в африканской деревне
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskdramaФото: vk.com/omskdrama
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Уже совсем скоро в Омской драме отрывается 146-й театральный сезон. По традиции зрителей порадуют премьерами. 28 и 29 сентября омичи увидят спектакли «Причал. Воздух детства» и «Дядя Ваня».

В основе первого – два неснятых киносценария советского киносценариста и кинорежиссера Геннадия Шпаликова, которые на омскорй сцене инсценирует петербургский режиссер Борис Павлович. Он уже работал с артистами Омской драмы над спектаклем «Жизнь», премьера которого состоялась в 2016 году на камерной сцене имени Татьяны Ожиговой.

– Первый и второй акты никак не связаны между собой сюжетно, вернее, их объединяет сюжет не литературный, а тематический, – рассказывает постановщик. – От эйфорической лирики «Причала», в котором главная героиня бродит по ночной Москве, перед тем как наутро выйти замуж и уплыть на барже в серьезную взрослую жизнь, до жесткого приговора иллюзиям в «Воздухе детства». Это жизненный путь одного человека, самого Шпаликова, который расщепляет себя на разных героев.

Как рассказали в пресс-службе драмтеатра, в новой постановке заняты: народный артист России Михаил Окунев, заслуженный артист России Александр Гончарук, артисты Ирина Герасимова, Ольга Беликова, Иван Курамов, Ирина Бабаян, Алина Егошина, Олег Берков, Степан Дворянкин, Игорь Костин, Александр Соловьев, Николай Сурков, Анна Ходюн, Руслан Шапорин.

В спектакле «Дядя Ваня» по одноименной пьесе Чехова главный режиссер театра Георгий Цхвирава предлагает зрителю свое видение классического произведения. Это история о потерянном времени. Каждый поступок, каждое движение человеческой души, каждое решение – все должно происходить вовремя. Когда время упущено, любая возникшая страсть разрушает все вокруг и окончательно ломает жизнь человека. Главный герой осознает, что упустил момент для принятия решения и совершения поступка. Как правило, в таких ситуациях мы ищем виноватых, но понимаем, что виноваты сами. «Ведь это было так возможно», – говорит дядя Ваня. Артисты Омской драмы проживают на сцене момент, когда вместе с неожиданно возникшим чувством в их жизнь приходит и вкус, и цвет, и запах. Но оказывается поздно, и в результате рушатся судьбы.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Волков, артисты Олег Теплоухов, Элеонора Кремель, Виталий Семенов, Артем Кукушкин, Кристина Лапшина, Юлия Пошелюжная, Иван Маленьких, Любовь Трандина, Леонид Калмыков.

Кстати, все билеты на премьеры уже раскуплены, но еще есть возможность купить их на следующие спектакли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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