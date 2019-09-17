2019-09-17T09:01:35+03:00
Общество

Мама омского школьника обокрала учительницу

Она присвоила себе телефон педагога
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мама омского школьника обокрала учительницуМама омского школьника обокрала учительницуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Исилькульском районе Омской области. Учительница из поселка Боевой оставила телефон на скамейке в фойе школы и ушла на урок. В это время мама одного из учеников привела ребенка в школу, заметила оставленный кем-то телефон и забрала себе. Омичка вытащила батарейку из телефона и сразу избавилась от сим-карты, что говорит о том, что возвращать телефон владельцу она не планировала.

Как рассказали в полиции, женщина, взявшая телефон оказалась жительницей соседней деревни. 50-летнюю омичку вычислили по камерам видеонаблюдения. Сейчас в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», женщине грозит тюремный срок за свою находку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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