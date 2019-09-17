2019-09-17T08:49:09+03:00
Общество

Омич навел порядок в своей квартире только после вмешательства приставов

Мужчина носил мусор со свалки и соседи жаловались на невыносимую вонь в подъезде
Анна МИКУЛА
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«Коллекционера» заставили избавиться от хлама.«Коллекционера» заставили избавиться от хлама.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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65-летний омич превратил свою однушку на пятом этаже в мусорный полигон. Мужчина тащил домой всякий хлам со свалок. Соседи по подъезду жаловались на невыносимую вонь, тараканов и крыс, которыми одаривал их владелец нехорошей квартиры на улице Всеволода Иванова. Устав бороться с ним самостоятельно, люди обратились в суд. Там обязали грязнулю навести порядок в жилье. Но это не возымело никакого действия. В дело пришлось вмешаться приставам.

– В ходе проверки при повторном визите установлено, что все помещения квартиры по-прежнему завалены бытовым мусором: пакеты, шнурки и даже новогодние гирлянды, которые, по словам соседей, должник приносит с улицы, и много другого хлама, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – На основании увиденного судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора с установлением нового срока для исполнения, предупредив, что если он продолжит бездействовать, то ему грозит привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ.

Вероятно, перспектива того, что придется заплатить штраф до 20 тысяч рублей, привела жильца в чувства. Он убрал завалы мусора в своей квартире. А избавленные от мучений соседей поблагодарили за помощь приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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