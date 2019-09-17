2019-09-17T08:22:52+03:00
Общество

Из Омска запустят прямой рейс в Китай

Самолеты будут летать до города Маньчжурия
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска запустят прямой рейс в КитайИз Омска запустят прямой рейс в КитайФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недавно делегация из Омской области посетила китайский город Маньчжурия. В составе делегации были представители учреждений образования, здравоохранения, регионального аэропорта и некоторых омских предприятий. В Китае омичи обсудили возможности сотрудничества между двумя регионами, в том числе обсудили и планы по открытию прямого авиасообщения между Омском и Маньчжурией.

- Омский аэропорт и аэропорт Маньчжурии договорились о взаимных скидках на аэропортовое обслуживание и подготовке совместного коммерческого предложения для российских авиакомпаний. Кроме того, крупнейшие туристические компании Маньчжурии планируют посетить Омскую область для переговоров с региональными турфирмами по организации взаимных туристических маршрутов, - сообщили в минэкономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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