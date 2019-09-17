2019-09-17T08:14:07+03:00
Общество

Чиновника из Омской области, похитившего деньги из бюджета, осудили

За кражу 45 тысяч его на два года отстранили от должности
Анна МИКУЛА
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Сельский чиновник присвоил бюджетные деньги.Сельский чиновник присвоил бюджетные деньги.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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54-летний глава Кукарского сельского поселения из Седельниковского района воспользовался служебным положением и украл из местного бюджета 45,6 тысяч рублей. Он их похитил, заставив бухгалтера администрации начислять ему лишние деньги. Накануне ему вынесли приговор.

– Вину в инкриминируемом ему деянии чиновник не признал, причиненный ущерб не возместил, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения в течение 2 лет права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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