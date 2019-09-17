Омичи делятся снимками радуги, которая появилась в небе после дождя

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-17T07:12:22+03:00

Судя по всему, необычное явление всех обрадовало

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Вчера Омск накрыл дождь с сильным ветром. Когда разгул стихии закончился, на небе просияла радуга. Некоторым удалось заметить даже двойную.

Фото: Елена Кондратенко (vk.com/omsk_live)

Фото: Светлана Черепанова (vk.com/omsk_live)

Фото: Игорь Коптилин (vk.com/omsk_live)

Судя по всему, необычное небесное явление очень понравилось горожанам. Тем, кому удалось запечатлеть радугу массово делятся снимками «трофеев» в социальных сетях.

Фото: Арам Карапетян (vk.com/omsk_live)

Фото: Максим Кравченко (vk.com/omsk_live)

ИСТОЧНИК KP.RU