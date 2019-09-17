СЕГОДНЯ 04:46 2019-09-17T04:46:31+03:00

В Омске водитель на иномарке сбил юного велосипедиста Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло на улице 18-й Военный городок накануне вечером. 68-летний мужчина на машине марки «Хендай» ехал по междворовому проезду в районе дома №175. Там ему прямо под колеса вылетел 14-летний велосипедист. Подросток, по всей видимости, не заметил машины, и налетел прямо на нее. Школьник получил серьезные травмы.

- В результате ДТП мальчик-велосипедист 2005 г.р. доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - рассказали в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU