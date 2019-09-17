Омич поссорился с женщиной и в отместку сбросил ее щенка с балкона
Инцидент произошел в понедельник, 15 сентября, вечером на Левобережье. Люди, гулявшие возле дома на улице Лукашевича, 21/1 с ужасом заметили, как один из жильцов сбросил с балкона щенка. Очевидцы отвезли покалеченного песика в клинику, но спасти его не удалось.
–Скорее всего, мужчина был чем-то рассержен, и собака попалась ему под руку – после этого было слышно, как он ссорился с женщиной, – рассказывает в соцсетях сосед живодера. – Приезжали сотрудники полиции, что-то записали и уехали. Моя знакомая ветеринар сказала, что собаку перед этим еще и сильно пнули. Была напрочь разбита грудная клетка.
В комментариях омичи требуют наказать садиста по закону, иначе грозят устроить ему самосуд.
ИСТОЧНИК KP.RU