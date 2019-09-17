2019-09-17T04:26:22+03:00
Общество

Глава Советского округа Омска рассказал, почему в сквере Молодоженов нет света

Фонари включили лишь в день открытия
Станислав МУХИН
Поделиться:
Сквер открыли в конце августа.Сквер открыли в конце августа.Фото: Станислав МУХИН
Изменить размер текста:

Обновленный сквер Молодоженов открыли в Омске 30 августа. В одном из мест отдыха жителей городка Нефтяников поставили новые лавочки, посадили цветы, уложили новую плитку, установили новую скульптуры и, наконец, сделали освещение. Фонари торжественно зажгли вечером в день открытия сквера.

Правда, после этого местные жители включенного света в зеленой зоне больше не видели. По непонятным причинам, освещение по вечерам до сих пор никто не включает. Глава Советского округа Борис Сеньков прокомментировал ситуацию.

- Мы показали, что все сделали. Подрядчик должен собрать документы и отдать их в управление благоустройства, - цитирует чиновника РИА "Омск-Информ". - Потом все это должно быть передано в «Омскэлектро». Обычно процесс идет больше года, а мы запускаем уже сейчас

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24