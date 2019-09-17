Глава Советского округа Омска рассказал, почему в сквере Молодоженов нет света

СЕГОДНЯ 04:26 2019-09-17T04:26:22+03:00

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Обновленный сквер Молодоженов открыли в Омске 30 августа. В одном из мест отдыха жителей городка Нефтяников поставили новые лавочки, посадили цветы, уложили новую плитку, установили новую скульптуры и, наконец, сделали освещение. Фонари торжественно зажгли вечером в день открытия сквера.

Правда, после этого местные жители включенного света в зеленой зоне больше не видели. По непонятным причинам, освещение по вечерам до сих пор никто не включает. Глава Советского округа Борис Сеньков прокомментировал ситуацию.

- Мы показали, что все сделали. Подрядчик должен собрать документы и отдать их в управление благоустройства, - цитирует чиновника РИА "Омск-Информ". - Потом все это должно быть передано в «Омскэлектро». Обычно процесс идет больше года, а мы запускаем уже сейчас

ИСТОЧНИК KP.RU