2019-09-16T14:37:01+03:00
Происшествия

Омича, едва не отрубившего знакомому руку топором, отправили в колонию

За угрозу убийством дебошира приговорили к году лишения свободы
Анна МИКУЛА
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Дебошира отправили в колонию.Дебошира отправили в колонию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Решили временно изолировать от общества буйного омича, едва не зарубившего знакомого во время ссоры.

– В вечернее время суток, К. в результате внезапно возникших неприязненных отношений, действуя умышленно, подойдя к потерпевшему, высказал его адрес слова угрозы убийством и находящимся в руке топором нанес один удар в область кисти правой руки, чем создал реальную угрозу для жизни последнего, причинив телесное повреждение в виде раны и ссадины в области 5 пальца правой кисти, не причинившего вреда здоровью. При рассмотрении уголовного дела было установлено, что перелом пятой пястной кости образовался в месте ранее полученного перелома, – сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Дебошира признали виновным в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и отправили его в колонию на год. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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