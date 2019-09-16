В Омске осудили хулигана, «заминировавшего» свой дом

СЕГОДНЯ 14:25 2019-09-16T14:25:31+03:00

За розыгрыш омичу придется ответить перед законом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина был пьян и решил пошутить таким странным способом

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19 июля в Единую дежурную диспетчерскую службу мэрии поступил тревожный звонок. Пьяный омич сообщил, что собирается взорвать дом, в котором живет.

К месту происшествия пришлось ехать полицейским и кинологу с собакой, но вскоре выяснилось, что сообщение о заложенной в здании бомбе было ложным – хулиган напился и решил таким странным способом пошутить.

За розыгрыш ему предстоит ответить перед законом.

– В результате действий Соболева В.Н. нарушена нормальная деятельность правоохранительных органов, сотрудники которых были отвлечены от выполнения своих служебных обязанностей, – сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. – УМВД России понесен ущерб на сумму 17 818 рублей 68 копеек. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU