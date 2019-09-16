2019-09-16T14:08:24+03:00
Общество

Омич отравился едой в суши-баре и теперь судится с заведением

Истец требует компенсировать ему затраты на лечение и моральный вред
Анна МИКУЛА
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Омич оценил свои страдания в 11,6 тысячи.Омич оценил свои страдания в 11,6 тысячи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не слишком хорошие воспоминания остались у омича и членов его семьи после похода в суши-бар «Зебры». Поев там, все они отравились. Выздоровев, мужчина направился прямиком в суд. Он требует с владельцев заведения компенсацию.

– Просит взыскать с ответчика стоимость лекарственных препаратов в размере 4610 рублей, приобретенных для лечения и компенсацию морального вреда в размере 7000 рублей, – рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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