Омич отравился едой в суши-баре и теперь судится с заведением
Истец требует компенсировать ему затраты на лечение и моральный вред
Омич оценил свои страдания в 11,6 тысячи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не слишком хорошие воспоминания остались у омича и членов его семьи после похода в суши-бар «Зебры». Поев там, все они отравились. Выздоровев, мужчина направился прямиком в суд. Он требует с владельцев заведения компенсацию.
– Просит взыскать с ответчика стоимость лекарственных препаратов в размере 4610 рублей, приобретенных для лечения и компенсацию морального вреда в размере 7000 рублей, – рассказали в пресс-службе Кировского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU