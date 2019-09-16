2019-09-16T14:30:22+03:00
Общество

Омичей предупреждают о сильном ветре

Порывы могут достигать 20 метров в секунду
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичей предупреждают о сильном ветреОмичей предупреждают о сильном ветреФото: Евгения ГУСЕВА
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Омичей предупреждают о сильном ветре, который ожидается в нашем регионе уже в ближайшие дни. По сообщениям Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Омской области 16-19 сентября ожидается сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.

В МЧС предупреждают омичей, что во время непогоды следуют соблюдать осторожность при нахождении на улице. В ветреную погоду лучше не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Также во время сильного ветра не стоит отпускать детей одних на улицу и оставлять без присмотра. Автомобили лучше парковать вдали от неустойчивых конструкций и деревьев. Также омичам советуют закрывать окна и балконные двери, уходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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