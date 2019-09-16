Омич вынес из чужой квартиры 228 тысяч, а потом поджег ее, чтобы замести следы

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-16T13:52:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Омич по фамилии Барсук, как ему казалось, придумал практически кражу века. Он выяснил, что в одной из квартир в доме на улице Моторной хранится крупная сумма. Мужчина умудрился выманить у хозяина ключи и сделал их дубликат. Потом узнал, когда никого не будет дома, пробрался внутрь и забрал чужие 228 тысяч рублей. Чтобы замести следы, он не придумал ничего лучше, как спалить чужое жилье, причинив ущерб еще на 236 тысяч. Но его все равно вычислили и теперь будут судить.

– Барсук И.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU