В Омске поймали мужчину, нападавшего на прохожих с ножом

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-16T13:28:27+03:00

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Прохожие позвонили в полицию и сообщили, что во дворе дома по проспекту Мира разгуливает мужчина с кухонным ножом и кидается на людей. Житель городка Нефтяников угрожал прохожим и вел себя очень агрессивно.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, по указанному адресу приехали сотрудники. При виде людей в форме омич успокоился и положил нож на землю. Росгвардейцам омич рассказал, что на него напала компания молодых людей. После этого он сходил домой, взял кухонный нож и отправился искать обидчиков, угрожая при этом всем, кто попадался ему на пути.

Версия омича о нападении не подтвердилась, к тому же у мужчины не было никаких телесных повреждений. Омича отправили в отделение полиции, а нож изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU