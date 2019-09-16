В Омске будут судить главного травматолога МСЧ-4, получившего взятку в 876 тысяч
В Центральном районном суде продолжается процесс по делу Евгения Пенькова. Заведующего травматологическим отделением медсанчасти № 4 обвиняют в получении взятки в крупном размере.
По версии прокуратуры, Пеньков в 2017 году лично получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в размере 876 тысяч рублей за то, что поспособствовал победе подконтрольных последнему организаций в аукционах на право заключения госконтрактов. Речь идет о поставке медоборудования для МСЧ № 4.
Согласно Уголовному кодексу РФ санкция статьи, инкриминируемой медику, предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU