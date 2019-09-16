В Омске будут судить главного травматолога МСЧ-4, получившего взятку в 876 тысяч

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-16T13:25:31+03:00

По версии обвинения, завотделением МСЧ-4 получил взятку почти в 900 тысяч. Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

За эти деньги он помог нужной организации выиграть конкурс на госзакупки

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В Центральном районном суде продолжается процесс по делу Евгения Пенькова. Заведующего травматологическим отделением медсанчасти № 4 обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии прокуратуры, Пеньков в 2017 году лично получил от руководителя ряда коммерческих организаций взятку в размере 876 тысяч рублей за то, что поспособствовал победе подконтрольных последнему организаций в аукционах на право заключения госконтрактов. Речь идет о поставке медоборудования для МСЧ № 4.

Согласно Уголовному кодексу РФ санкция статьи, инкриминируемой медику, предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU