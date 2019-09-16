В Омске поймали серийного гаражного вора

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-16T13:10:11+03:00

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В полицию обратились сразу несколько жителей Октябрьского округа. Стражам порядка они рассказали одно и то же – из гаражей у них вынесли все имущество. У четырех омичей пропали катушки медных проводов, шлифовальная машинка, бензопила, строительный фен, электродрели и наборы инструментов. Замки в гаражах были взломаны.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению чужого имущества причастен ранее неоднократно судимый 36-летний житель Омского района. На допросе установлено, что фигурант вскрывал реечные замки при помощи проволоки в темное время суток, - рассказали в полиции.

Часть украденного он продавал случайным прохожим, а остальное сдавал в металлолом. За все имущество ему удалось выручить около 5,5 тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU