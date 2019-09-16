2019-09-16T13:09:16+03:00
Происшествия

Омич, сбитый машиной «Почты России», требует компенсацию в 500 тысяч

Мужчина получил тяжкие увечья
Анна МИКУЛА
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Сбитый почтовой машиной омич требует компенсацию в 500 тысяч.Сбитый почтовой машиной омич требует компенсацию в 500 тысяч.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел 12 октября прошлого года. Омич ехал на велосипеде по дороге на улице XX Партсъезда в сторону улицы Раздольной.

Внезапно на него налетела «Лада». Как выяснилось, это был служебный автомобиль «Почты России». Мужчина получил серьезные травмы, его на скорой увезли в больницу.

– Согласно заключению экспертизы, телесные повреждения, полученные истцом, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, – рассказали в Центральном районном суде, где рассматривается это дело. – Потерпевший подал гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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