Омич, сбитый машиной «Почты России», требует компенсацию в 500 тысяч
Инцидент произошел 12 октября прошлого года. Омич ехал на велосипеде по дороге на улице XX Партсъезда в сторону улицы Раздольной.
Внезапно на него налетела «Лада». Как выяснилось, это был служебный автомобиль «Почты России». Мужчина получил серьезные травмы, его на скорой увезли в больницу.
– Согласно заключению экспертизы, телесные повреждения, полученные истцом, квалифицируются как тяжкий вред здоровью, – рассказали в Центральном районном суде, где рассматривается это дело. – Потерпевший подал гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU