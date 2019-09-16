2019-09-16T12:24:32+03:00
Общество

Омичи жалуются на обмелевший Иртыш

Остров на реке превратился в полуостров
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичи жалуются на обмелевший ИртышОмичи жалуются на обмелевший ИртышФото: vk.com
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В социальных сетях омичи подняли панику и заявили о надвигающейся экологической катастрофе. В районе метромоста жители города заметили, что Иртыш сильно обмелел. Возле опор моста на Левом берегу реки теперь можно гулять пешком, а остров напротив набережной Тухачевского превратился в полуостров.

Многие омичи не поддержали заявления об экологической катастрофе, а сообщили, что обмеление Иртыша происходит каждую осень. В этом месте каждую осень появляется суша, однако весной после таяния снегов вода вновь туда приходит. Экологи также заявляют, что в обмелении реки нет ничего страшного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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