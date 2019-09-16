Двоих омичей расстреляли возле станции метро в Москве

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-16T12:24:07+03:00

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В Северо-Восточном округе столицы недалеко от станции метро «Темирязевская» неизвестны открыл стрельбу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, в результате инцидента серьезные ранения получили двое молодых людей 20 и 21, приехавших в столицу из Омска.

Известно, что старший из пострадавших попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа и проникающим ранением глазного яблока. Второму омичу диагностировали с непроникающие огнестрельные ранения живота, правого предплечья и мочки правого уха.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU