2019-09-16T11:59:07+03:00
Происшествия

В Омске водитель легковушки въехал в пассажирский автобус и сбежал с места ДТП

Теперь его разыскивает полиция
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 16 сентября, утром на Космическом проспекте. Водитель легковушки въехал в автобус «Вектор Некст», двигавшийся по маршруту № 73, а после на своей машине скрылся с места аварии.

Одна из пассажирок автобуса получила травмы и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

– Разыскивается автомобиль предположительного иностранного производства, темно-серого цвета, имеет повреждения левого переднего крыла и двери, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. – Очевидцам ДТП просьба сообщить имеющуюся информацию по телефонам 02 или 793504.

ИСТОЧНИК KP.RU

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