Омич дважды обокрал мечеть и вытащил оттуда все пожертвования

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-16T11:19:42+03:00

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Все произошло в селе Цветнополье в Азовском районе Омской области. Представитель мечети обратился в полицию и заявил, что в местной мечети из коробки для пожертвований пропали 2000 тысячи рублей.

На место происшествия выехал эксперт-криминалист – на месте он изъял следы обуви и отпечатки пальцев, также следователи опросили очевидцев и местных жителей, они и указали 30-летнего мужчину. Омич уже имел проблемы с законом, поэтому его личность было легко установить. Его отвезли в отделение полиции, где он признался, что это его не первая кража, ранее он уже брал деньги из коробки в мечете. Тогда он украл 3 тысячи рублей.

На омича завели уголовное делоФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На омича завели два уголовных дела за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU