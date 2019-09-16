Бабье лето простоит в Омске всю неделю
Потом синоптики обещают похолодание
Бабье лето простоит в Омске всю неделю.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В середине сентября в Омск, наконец, пришло бабье лето. В регионе тепло, а сегодня, 16 сентября даже солнечно. Синоптики порадовали: такая приятная погода, перемежающаяся небольшими осадками, продержится еще целую неделю.
По данным Gismeteo:
17 сентября, вторник: +14...+18, небольшой дождь;
18 сентября, среда: +13...+23, переменная облачность;
19 сентября, четверг: +14...+22, небольшой дождь;
20 сентября, пятница: +12...+20, небольшой дождь;
21 сентября, суббота: +7...+17, переменная облачность;
22 сентября, воскресенье: +10...+22, ясно.
ИСТОЧНИК KP.RU