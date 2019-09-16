«Нужно перестать дарить подарки соперникам»: Хартли раскритиковал вратаря «Авангарда» Бобкова

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-16T10:54:33+03:00

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли проанализировал результаты поражения в недавнем матче с нижегородским «Торпедо». Напомним, «ястребы» проиграли всухую со счетом 0:3. Одну из причин канадский наставник увидел в невыразительной игре вратаря Игоря Бобкова и объяснил, почему его заменил во втором периоде.

– Пока Игорь не показывает своей лучшей игры, мы не видим настоящего Бобкова и ждём этого. Сейчас у «Авангарда» такое время, когда нужно перестать дарить подарки соперникам, нам нужны спасения от вратарей, – заявил Хартли на послематчевой пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU