В Омске маршрутка с пассажирами улетела в кювет и врезалась в дерево
Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Маршрутка под номером 387 (Строительный рынок «Южный» - Омский нефтеперерабатывающий завод) ехала из микрорайона Московка. Внезапно водитель не справился с управлением и на пересечении улиц Светловская и Сибирский проспект улетел на обочину и врезался в дерево.
Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие. На место выехали сотрудники МЧС, скорая и полицейские. Почему произошла авария пока неизвестно, однако очевидцы сообщают, что водитель этой маршрутки любит ездить с большой скоростью. Также возможно, что он засмотрелся в телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU