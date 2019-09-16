2019-09-16T09:52:00+03:00
Происшествия

В Омске маршрутка с пассажирами улетела в кювет и врезалась в дерево

Все произошло на Московке [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске маршрутка с пассажирами улетела в кювет и врезалась в деревоВ Омске маршрутка с пассажирами улетела в кювет и врезалась в деревоФото: vk.com
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Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Маршрутка под номером 387 (Строительный рынок «Южный» - Омский нефтеперерабатывающий завод) ехала из микрорайона Московка. Внезапно водитель не справился с управлением и на пересечении улиц Светловская и Сибирский проспект улетел на обочину и врезался в дерево.

Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие. На место выехали сотрудники МЧС, скорая и полицейские. Почему произошла авария пока неизвестно, однако очевидцы сообщают, что водитель этой маршрутки любит ездить с большой скоростью. Также возможно, что он засмотрелся в телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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