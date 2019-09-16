Омич на охоте случайно выстрелил в своего друга

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-16T09:11:49+03:00

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Все произошло в Горьковском районе Омской области. Два омича из села Корасево поехали поздно вечером накануне на охоту. У одного из них с собой было незарегистрированное охотничье ружье 16 калибра. Находясь в лесу, он услышал шорох и выстрел, в темноте толком не разглядев цель. Оказалось, что он попал дробью в своего знакомого. Мужчина сразу же вызвал скорую, и подстреленного мужчину увезли в реанимацию.

- В настоящее время охотничье оружие и гильза изъяты следственно-оперативной группой территориального подразделения полиции. Приводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU