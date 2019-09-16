В Омской области осудили чиновника, незаконно захватившего земли

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-16T08:41:30+03:00

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В махинациях обвинили ведущего инженера администрации Лузино. Мужчина еще в 2012 году нашел двух мужчин с документами образца 1993 года на землю. Договорившись с ними, он оформил два участки, входившие в земельные участки мужчин, на себя. Это стало возможным благодаря тому, что государственная собственность на эти участки не была разграничена.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, один из участков экс-чиновник продал, а на втором построил дом. Стоимость земли оценивалась в 644 тысячи рублей. За махинации экс-чиновника осудили на 3,5 лет условно.

Однако мужчина отказывался признавать вину и подал апелляцию – он настаивал на том, что купил земельные участки законно. Однако Омский областной суд оставил приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU