Жительница Омской области, упавшая на крыльце больнице, отсудила компенсацию

СЕГОДНЯ 07:42 2019-09-16T07:42:28+03:00

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Инцидент произошел в апреле в Большеречье. Местная жительница привела дочь в больницу. Возвращаясь обратно, женщина поскользнулась на крыльце и получила травмы. Из-за этого ей пришлось провести на больничном 40 дней.

Медики определили, что здоровью потерпевшей был причинен вред средней тяжести. Большереченский суд частично удовлетворил исковые требования сельчанки и постановил выплатить ей компенсацию в 10,6 тысяч рублей.

Прокуратура смогла оспорить это решение.

– Участвующим в рассмотрении дела в Омском областном суде прокурором подготовлено заключение о необходимости взыскания утраченного заработка в полном объеме, без вычета пособия по временной нетрудоспособности, а также увеличения размера компенсации морального вреда с учетом физических и нравственных страданий истицы, степени тяжести причиненного вреда, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Судебная коллегия по гражданским делам согласилась с позицией прокуратуры, увеличив размер взыскания с медучреждения до 47 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU