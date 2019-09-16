2019-09-16T05:28:20+03:00
Происшествия

В Омске легковушка влетела под автобус с пассажирами

Все произошло на улице Богдана Хмельницкого [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске легковушка влетела под автобус с пассажирамиВ Омске легковушка влетела под автобус с пассажирамиФото: vk.com
Изменить размер текста:

Необычная авария произошла накануне днем на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от парка имени 30-летия ВЛКСМ. Легковушка там не успела затормозить и врезалась в заднюю часть автобуса. Однако легковушка оказалась настолько «заниженной», что от удара залетела под автобус с пассажирами. Автобус следовал по маршруту №73.

В аварии чудом никто не пострадал, сообщают очевидцы в социальных сетях. По всей видимости, во все виноват невнимательный водитель легковушки, который попросту не посмотрел на дорогу. Возможно, ему помешала слишком темная тонировка. Во всех обстоятельствах теперь будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске будут судить банду наркоторговцев – у них нашли реагенты для 7 тысяч доз
Жительница Омской области, упавшая на крыльце больнице, отсудила компенсацию
Экс-главу омских приставов, обвиняемого во взятке, снова отпустили под домашний арест
В Омске скейтеры сломали сцену на бульваре Мартынова еще до его открытия
У самолета со 116 пассажирами на борту, летевшем в Омск, отказал двигатель
Омичей развеселила новогодняя елка, выкинутая кем-то в сентябре
На трассе Омск–Тюмень легковушка залетела под фуру – все чудом остались живы
В Омске из-за прорыва трубы прямо на парковке образовался гейзер
Омичка не справилась с управлением и разбила машину вдребезги
В ДТП «Волги» и фуры на «трассе смерти» под Омском погибли двое
В Омске поджог Ауди во дворах попал на видео
Стало известно, как долго в Омске простоит бабье лето
В Омске пройдет крестный ход за трезвую молодежь
«Старые заборы, разбитые бордюры и куча нарушений»: Глава минстроя разнес ремонт омских дорог
В областном минздраве прокомментировали инцидент с омской пенсионеркой, сломавшей ногу
В Омске бешеная собака покусала хозяев
Омская пенсионерка помогла аферистам сделать перевод денег по карте и лишилась 50 тысяч
В центре Омска грузовик протаранил забор и снес светофор
«Авангард» привезет в Омск Кубок Открытия
Вместе Ярче! Омские энергетики и Фиксики научили называевских школьников экономить энергоресурсы
Дети должны знать об опасности электрического тока
Ваш ребенок пошел в школу - самое время поговорить об интернет-безопасности
Жизнь без боли
«Ростелеком» обеспечил видеотрансляцию на выборах в Омской области
Самозванцев, выдававших омичам нелегальные кредиты, оштрафовали всего на 20 тысяч