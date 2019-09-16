В Омске легковушка влетела под автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 05:28 2019-09-16T05:28:20+03:00

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Необычная авария произошла накануне днем на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от парка имени 30-летия ВЛКСМ. Легковушка там не успела затормозить и врезалась в заднюю часть автобуса. Однако легковушка оказалась настолько «заниженной», что от удара залетела под автобус с пассажирами. Автобус следовал по маршруту №73.

В аварии чудом никто не пострадал, сообщают очевидцы в социальных сетях. По всей видимости, во все виноват невнимательный водитель легковушки, который попросту не посмотрел на дорогу. Возможно, ему помешала слишком темная тонировка. Во всех обстоятельствах теперь будут разбираться полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU