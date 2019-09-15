У самолета со 116 пассажирами на борту, летевшем в Омск, отказал двигатель

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-15T14:24:25+03:00

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ЧП случилось с самолетом авиакомпании «КрасАвиа», летевшим из Талакана в Омск, а потом в Уфу. Прямо в воздухе у него отказал один из двигателей. ЯК-42 со 116 пассажирами на борту пришлось экстренно сажать в аэропорту Красноярска.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. По информации РИА Новости пассажиров отправят в их города назначения двумя разными воздушными суднами.

ИСТОЧНИК KP.RU