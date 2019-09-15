Омичей развеселила новогодняя елка, выкинутая кем-то в сентябре
Комментаторы шутят, что можно было подождать еще три месяца и снова отмечать с ней праздник
Фото: vk.com/omsk_live
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Определился омич практически с нечеловеческой выдержкой и точно такой же беззаботностью. Неизвестный герой только в сентябре сдался и выкинул новогоднюю елку, точнее – сосну.
Забавное фото очевидцы выложили в соцсети. Впрочем, судя по тому, что дерево перемотано веревкой, оно так и не послужило цели, ради которой его срубили. Вероятно, эту елку даже не наряжали, и она так и пролежала на балконе.
Комментаторы шутят, что ее уже можно было и не выносить, а подождать три месяца и снова праздновать Новый год.
ИСТОЧНИК KP.RU