На трассе Омск–Тюмень легковушка залетела под фуру – все чудом остались живы
Едва не стала последней поездка для 31-летнего водителя, севшего за руль пьяным. 14 сентября он ехал по трассе Омск–Тюмень, где особенно часто случаются ДТП со смертельным исходом. В районе 561 км автодороги мужчина потерял концентрацию внимания, не выдержал безопасную дистанцию, и его «Хонда» залетела под грузовик «Вольво».
Судя по фото, выложенным полицейскими, переднюю часть легковушки сильно смяло. Тем не менее, водитель и его 30-летний пассажир каким-то чудом остались живы. Их с травмами увезли в больницу.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: 55.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU