2019-09-15T08:14:21+03:00
Происшествия

На трассе Омск–Тюмень легковушка залетела под фуру – все чудом остались живы

По предварительным данным, виновник аварии был пьян
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Едва не стала последней поездка для 31-летнего водителя, севшего за руль пьяным. 14 сентября он ехал по трассе ОмскТюмень, где особенно часто случаются ДТП со смертельным исходом. В районе 561 км автодороги мужчина потерял концентрацию внимания, не выдержал безопасную дистанцию, и его «Хонда» залетела под грузовик «Вольво».

Судя по фото, выложенным полицейскими, переднюю часть легковушки сильно смяло. Тем не менее, водитель и его 30-летний пассажир каким-то чудом остались живы. Их с травмами увезли в больницу.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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