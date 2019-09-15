В Омске из-за прорыва трубы прямо на парковке образовался гейзер
Инцидент случился на Левом берегу [видео]
Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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Не слишком хорошо началось воскресное утро для омичей, оставивших свои авто на парковке в одном из дворов на улице Рокоссовского.
Судя по видео, выложенному очевидцами в соцсети, из-за прорыва трубы с холодной водой на этом месте, под машинами забил практически гейзер.
Комментариев посетовали, что там такие коммунальные аварии происходят практически ежегодно и посоветовали автору ролика обратиться к диспетчеру.
ИСТОЧНИК KP.RU