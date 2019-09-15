В Омске из-за прорыва трубы прямо на парковке образовался гейзер

СЕГОДНЯ 07:44 2019-09-15T07:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Не слишком хорошо началось воскресное утро для омичей, оставивших свои авто на парковке в одном из дворов на улице Рокоссовского.

Судя по видео, выложенному очевидцами в соцсети, из-за прорыва трубы с холодной водой на этом месте, под машинами забил практически гейзер.

Комментариев посетовали, что там такие коммунальные аварии происходят практически ежегодно и посоветовали автору ролика обратиться к диспетчеру.

ИСТОЧНИК KP.RU