Омичка не справилась с управлением и разбила машину вдребезги
Ехавшего с ней ребенка с травами увезли в больницу
Фото: vk.com/chp55
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Сегодня серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 14 сентября на автодороге Омск–Черлак.
– Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис», женщина 1977 года рождения, двигаясь в направлении города Омска, в районе 33 км трассы не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в левый по ходу движения кювет.
В результате аварии пострадал 8-летний мальчик, который ехал в машине на пассажирском месте. Его увезли в больницу с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU