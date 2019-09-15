Омичка не справилась с управлением и разбила машину вдребезги

СЕГОДНЯ 07:30 2019-09-15T07:35:46+03:00

Ехавшего с ней ребенка с травами увезли в больницу

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Сегодня серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 14 сентября на автодороге Омск–Черлак.

– Прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай Солярис», женщина 1977 года рождения, двигаясь в направлении города Омска, в районе 33 км трассы не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля в левый по ходу движения кювет.

В результате аварии пострадал 8-летний мальчик, который ехал в машине на пассажирском месте. Его увезли в больницу с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU